также в разделеРелигия
На Херсонщине верующие УПЦ совершили 30-километровый крестный ход за мир в Украине 16
Епископ УПЦ объяснил, как найти свое предназначение 10
Митрополит Антоний объяснил, что мешает стать достойным звания христианина 15
В Одессе УПЦ совместно с меценатами организовала отдых для 130 детей из многодетных семей 21
В УПЦ призвали молиться об освобождении заложников в Луцке 19
Митрополит Антоний рассказал, как с духовной точки зрения правильно относиться к политикам 14
Вандалы забросали камнями икону блаженной Ксении Петербургской на храме УПЦ 18
В сети доступна третья часть документального фильма о Святогорской лавре 12
Состоялся юбилейный крестный ход с чудотворной иконой «Призри на смирение» 13
Сегодня Православная Церковь чтит Казанский образ Богородицы 21
Митрополит Антоний рассказал, как найти настоящего старца 23
Митрополит Онуфрий рассказал, кто для него пример настоящего монаха 20
Митрополит Онуфрий рассказал, как обрести свой путь и сохранить душевный мир 24
На Тернопольщине община УПЦ построила новый храм вместо захваченного УПЦ КП 30
Патриарх Кирилл объяснил, какие уроки необходимо извлечь из пандемии коронавируса 10
Митрополит Антоний рассказал каких людей стоит избегать 12
Митрополит Онуфрий объяснил, как добрые мысли могут изменить жизнь 14
Петиция к Зеленскому о недопущении захвата Киево-Печерской лавры набрала 25 тысяч голосов 51

Диалог между правительством Черногории и представителями Сербской Православной Церкви относительно скандального Закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» завершилось без результатов.

Фото: Vijesti/Savo Prelević

Как сообщает издание Vijesti, участники переговоров, состоявшихся 20-21 июля в Подгорице не удалось найти решение, устраивающее обе стороны, по итогам обсуждений стороны сделали свои заявления.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что «правительственная группа пошла на многочисленные уступки и даже предложила новые статьи закона, в частности, относительно использования Сербской Православной Церковью церковных и монастырских зданий, имущества и другой недвижимости, которые являются государственной собственностью или в ходе судебной процедуры признаны государственной, религиозной или культурной ценностью».

В Сербской Церкви назвали переговоры «шантажом Церкви и актуальным политическим маркетингом».

По мнению Церкви, правительство снова проигнорировало представленное ему «законно обоснованное предложение, касающееся процедуры регистрации Церкви и религиозных общин в реестре», а все предложенные правительственными экспертами новые статьи к спорному закону «бессмысленны, если правительство настаивает на сохранении статьи, которая условно объявляет церковную собственность государственной собственностью».

Совет епископов СПЦ заявил, что приняли 61 из 66 статей обсуждаемого закона и «предложили поправку только в той части, которая не уважает и не признает многовековую идентичность, достоинство, субъектность и Святость Церкви, которая единственная в Черногории оказывается вне прав и основных принципов справедливости, заставляя доказывать, что церковные святыни являются церковными».

«Исходя из всего этого ясно, что правительство, в отличие от Церкви, не имело искренних намерений достичь взаимоприемлемого и устойчивого решения посредством диалога, но призыв к диалогу явно послужил для нового шантажа Церкви и актуального политического маркетинга, в котором Церковь не может и не хочет участвовать. Намерения и цели правительства, к сожалению, были продемонстрированы многомесячными преследованиями духовенства, монашествующих и верующих людей, от участия в мирных молитвенных шествиях и неодобрения временного пребывания духовенства и монахов до разрушения святынь. Совет епископов, учитывая сложность ситуации в Черногории, считает, что принятие предложенных нами поправок в Закон означало бы полное уважение к Конституции и правопорядку и решительно способствовало бы снятию напряженности в обществе. Это единственный способ преодолеть существующие разногласия и проблемы, которые длительное время сотрясают Черногорию», – заключил совет епископов СПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги