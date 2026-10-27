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Демократи готують удар по Трампу

Демократи готують удар по Трампу

Демократи в Конгресі США вимагають від великих банків і портів зберегти документи щодо операцій із російським дизелем, готуючись до можливого розслідування домовленостей Трампа з Москвою.

Лист від 24 жовтня отримали шість великих банків, зокрема JPMorgan, Bank of America та Goldman Sachs, і портові адміністрації Техасу та Нью-Йорка, повідомляє Axios.

Автори просять зберегти контракти, транспортні документи, відомості про судна й листування з постачальниками, посередниками та посадовцями США. Підтвердження очікують до середи, 28 жовтня.

Розслідування стане пріоритетом демократів, якщо після виборів 3 листопада вони повернуть контроль над однією або обома палатами Конгресу.

Ініціативу очолила сенаторка Джин Шахін. Лист також підписав республіканець Том Тілліс.

Законодавці ставлять під сумнів законність імпорту та попереджають про фінансування російської війни проти України. Мінфін США вважає домовленості законними. Білий дім звинуватив демократів у зосередженості на розслідуваннях проти Трампа.

Фото: facebook.com.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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