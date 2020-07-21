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Полиция обезвредила гранату, которую захвативший автобус в Луцке выбросил из окна, сообщает Министерство внутренних дел.

«Взрывотехники полиции Волынской области обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник», - говорится в сообщении.

Его личность установлена, это – 44-летний житель Ривненской области.

Правоохранители обращаются к горожанам с просьбой не приближаться к месту происшествия и не нагнетать обстановку в соцсетях.

«Все задействованные силы скоординировано работают для скорейшего освобождения заложников», - заявили в полиции.

Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчину зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Он уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.
ForUm

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