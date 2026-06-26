У Кривому Розі дезертир погрожував гранатою підірвати людей

Учора, близько 21-ї години, поліцейські отримали повідомлення про вибух на вулиці Сергія Колачевського.

За вказаною адресою інспектори виявили чоловіка, поруч із яким ним лежав предмет, зовні схожий на бойову гранату РГД-5, повідомляє Нацполіція.

Підчас спілкування чоловік поводився агресивно та намагався схопити небезпечний предмет.

Патрульні затримали чоловіка із застосуванням фізичної сили та кайданків відповідно до ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію".

Під час поверхневої перевірки у чоловіка також виявили предмет, схожий на електродетонатор.

47-річний чоловік самовільно залишив військову частину. Його передали слідчім, небезпечний предмет вилучили для експертизи.

Фото: Нацполіція.