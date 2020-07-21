Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на столичном рынке «Минский». Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский». Около 12:00 аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы», - написал он в Telegram.

Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили.