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Сегодня, 19 января под процессуальным руководством военной прокуратуры Сумского гарнизона задокументированы факты реализации военнослужащим военной службы по контракту взрывчатого вещества – пластида, сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

В частности, в рамках контроля за совершением преступления, в ноябре 2020 указанный военнослужащий сбыл гражданскому лицу 1,5 кг взрывчатого вещества - пластида за 20 тыс. грн.

19 января вышеуказанный военнослужащий сбыл гражданскому лицу за 60 тыс. грн вторую часть вещества, которое по визуальным признакам похоже на взрывчатое вещество - пластид, ориентировочной массой более 3 кг под контролем правоохранителей, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Задержание произошло военной прокуратурой Сумского гарнизона совместно со следователями СУ ГУ НП в Сумской области и оперативном сопровождении УКР ГУНП в Сумской области и 3 отдела (с дислокацией в г. Сумы) 8 управления (с дислокацией в г. Чернигов) Департамента военной контрразведки СБ Украины, в том числе Центра специальных операций СБ Украины.

В соответствии с ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании задержанному меры пресечения.
ForUm

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