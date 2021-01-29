В Никополе мужчина взорвал самодельное взрывное устройство на территории местного детского сада, сообщает пресс-служба Днепропетровской области.

О взрыве вблизи котельной заведения полицию проинформировала заведующая садиком. Во время осмотра правоохранители изъяли останки неизвестного самодельного взрывного устройства и направили их на экспертизу.

Полиция установила, что к инциденту причастен 37-летний мужчина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Во время допроса задержанный пояснил, что приобрел петарду в магазине фейерверков за 55 гривен, а скотчем перемотал, чтобы громче взорвалось.

Следователи открыли дело по статье о хулиганстве. Ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.