также в разделеСтолица
На киевском рынке нашли две взрывчатки 17
Количество заболевших COVID-19 в Киеве превысило 7 тысяч 16
На Подоле взорвали и ограбили банкомат 14
В полиции рассказали подробности взрыва в киевском кафе 48
Под столом в киевском кафе взорвалась сумка 24
В Киеве пьяная компания напала на студентов-иностранцев 21
Киев возобновляет работу детских муниципальных санаториев 40
В Киеве еще 77 человек заболели COVID-19 17
В Киеве могут перекрыть дороги из-за визита президентки Швейцарии 22
Драка со стрельбой в Киеве: появилось видео 40
В Киеве наблюдается загрязнение воздуха 25
Суд арестовал похитителей киевского бизнесмена 23
После взрыва в Киеве пострадавший в тяжелом состоянии 28
В Киеве возле метро произошел взрыв, пострадал мужчина 87
Кличко сказал, когда в наземном транспорте можно будет платить банковскими карточками 41
Бахматов временно уходит из КГГА 21
Задержанным за убийство сотрудника СБУ в Киеве сообщили о подозрении 26
В Киеве за сутки от COVID-19 выздоровело рекордное число жителей 27

Днепровский районный суд Киева закрыл дело против Валентина Бурьянова, которого в апреле задержали на Гидропарке за нарушение карантина.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Днепровский суд Киева оправдал меня по делу об административном правонарушении по событиям от 06.04.2020 в Гидропарке (закрыл производство за отсутствием события и состава правонарушения)», - отметил Бурьянов.

Он добавил, что намерен привлечь к уголовной ответственности самих полицейских.

«Если в моих действиях не было абсолютно ничего противоправного, то преступления полиции оправдывать больше нечем. А это значит, что на уполномоченное лицо, составлявшее протокол (новоиспеченный капитан Степанец) и его команду бойцов ждет уголовная ответственность», - написал он.

«До встречи в суде», - добавил спортсмен.

6 апреля в Гидропарке группа спортсменов поспорила с полицией из-за запрета посещения спортплощадки. Бурьянов попробовал вплавь добраться к тренажерному залу - его задерживали более 10 полицейских.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2465 грн.
15
Теги