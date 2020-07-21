Днепровский районный суд Киева закрыл дело против Валентина Бурьянова, которого в апреле задержали на Гидропарке за нарушение карантина.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Днепровский суд Киева оправдал меня по делу об административном правонарушении по событиям от 06.04.2020 в Гидропарке (закрыл производство за отсутствием события и состава правонарушения)», - отметил Бурьянов.

Он добавил, что намерен привлечь к уголовной ответственности самих полицейских.

«Если в моих действиях не было абсолютно ничего противоправного, то преступления полиции оправдывать больше нечем. А это значит, что на уполномоченное лицо, составлявшее протокол (новоиспеченный капитан Степанец) и его команду бойцов ждет уголовная ответственность», - написал он.

«До встречи в суде», - добавил спортсмен.

6 апреля в Гидропарке группа спортсменов поспорила с полицией из-за запрета посещения спортплощадки. Бурьянов попробовал вплавь добраться к тренажерному залу - его задерживали более 10 полицейских.