22 сентября в 16:02 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в Гидропарке на территории лодочной станции в Днепровском районе столицы
На место происшествия прибыли спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части, сообщила ГосЧС.
По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание металлического вагончика. Во время тушения пожара, бойцы обнаружили тело человека.
В 16:36 спасатели локализовали пожар и в 17:05 – ликвидировали.
Причину возгорания и обстоятельства смерти человека устанавливают правоохранительные органы.
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