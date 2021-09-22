22 сентября в 16:02 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в Гидропарке на территории лодочной станции в Днепровском районе столицы

На место происшествия прибыли спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части, сообщила ГосЧС.

По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание металлического вагончика. Во время тушения пожара, бойцы обнаружили тело человека.

В 16:36 спасатели локализовали пожар и в 17:05 – ликвидировали.

Причину возгорания и обстоятельства смерти человека устанавливают правоохранительные органы.