Президент Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем ход событий в Луцке, где по данным силовиков, террорист захватил 20 заложников.

«Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Было слышно выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг», - говорится в его Telegram.

«Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем», - заявил Зеленский.