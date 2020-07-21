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Для граждан Украины сейчас свои границы открыли полностью или с определенными условиями для въезда 39 стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге во вторник, 21 июля, сообщает Укринформ.

«По состоянию на данный момент таких стран уже 39», - сказал он.

По его словам, в течение недели возможность въезда для украинцев предоставили еще 13 стран, среди которых Болгария, Словения, Мальдивы, ОАЭ, Камбоджа, Пуэрто-Рико и другие.

В то же время Кулеба отметил, что для въезда в некоторые страны установлены определенные условия, и призвал украинцев изучать перед поездкой правила пересечения границы той или иной страны.
ForUm

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