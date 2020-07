После нескольких месяцев отказа надевать маску в период пандемии президент США Дональд Трамп впервые обнародовал свое фото в маске, назвав это патриотическим поступком.

«Мы едины в наших усилиях, чтобы победить невидимый китайский вирус. Много людей говорят, что носить маску для лица – это патриотично, когда вы не можете придерживаться правил социального дистанционирования», - написал он в Twitter.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN