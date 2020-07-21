После нескольких месяцев отказа надевать маску в период пандемии президент США Дональд Трамп впервые обнародовал свое фото в маске, назвав это патриотическим поступком.
«Мы едины в наших усилиях, чтобы победить невидимый китайский вирус. Много людей говорят, что носить маску для лица – это патриотично, когда вы не можете придерживаться правил социального дистанционирования», - написал он в Twitter.
We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020
«Нет никого патриотичнее меня, вашего любимого президента!» - добавил Трамп.
Он опубликовал свое фото с черной маской на лице.
Отметим, ранее Трамп отказывался надевать маску даже во время массовых мероприятий, находясь в одном помещении с другими людьми.
В начале июля Трамп впервые надел маску – во время посещения военного госпиталя и общения с ранеными.
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