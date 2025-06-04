Долар летить вниз: Волл-стріт готує світ до валютної переорієнтації

На фінансових ринках США дедалі частіше лунають тривожні прогнози щодо майбутнього долара. Згідно з новим аналізом агентства Bloomberg, низка провідних інвестбанків Волл-стріт — зокрема JPMorgan та Goldman Sachs — прогнозують суттєве ослаблення долара США вже з 2026 року, насамперед відносно євро та японської єни.

Аналітики JPMorgan очікують, що євро зміцниться до рівня 1,25 за долар, що значно перевищує попередні прогнози (1,12–1,15). Такий курс стане ударом для інвесторів і компаній, які зберігають активи в доларах, і свідчитиме про серйозне знецінення американської валюти.

Поточна динаміка ринку вже підтверджує цю тенденцію: євро тимчасово зростав до 1,1454, після чого скоригувався до 1,1371. Це — найвищі показники з 2022 року, які можуть бути лише початком більш масштабного зсуву на валютному ринку.

Існують чотири головні причини, чому долар втрачає позиції:

Очікуване зниження ключової ставки ФРС

Інвестори прогнозують, що Федеральна резервна система США зменшить відсоткові ставки. Це робить інвестиції в доларові активи менш привабливими.

Бюджетна та боргова криза в США

Зростаючий дефіцит бюджету та національний борг викликають серйозне занепокоєння щодо довгострокової стабільності американської економіки.

Геополітична напруга

Зростаюча нестабільність у світі та внутрішні політичні ризики в США послаблюють довіру до долара як до «валюти безпечного притулку».

Загроза нових торгових війн

Goldman Sachs попереджає: у 2025–2026 роках можливе загострення глобальних торгових конфліктів. У разі повернення США до протекціоністської політики це ще більше послабить довіру до долара.