Сталеве мито: США вдвічі підвищать тарифи на імпорт сталі та алюмінію

Президент США Дональд Трамп оголосив, що з 4 червня США підвищать мита на весь імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%. Відповідну заяву він зробив на сталеливарному заводі US Steel у Пенсільванії, де говорив про партнерство компанії з японською Nippon Steel.

– Ми маємо намір збільшити мита на 25%. Підняти мита на імпорт стали з 25% до 50%, що ще більше зміцнить сталеливарну промисловість у США, – заявив Трамп.

У березні президент США запровадив тарифи у розмірі 25% на весь імпорт сталі та алюмінію.

– За 25% вони можуть якось перебратися через цей паркан. За 50% ніхто через нього не перебереться, – додав президент США.

За словами Трампа, високі тарифи на імпорт це допоможе стимулювати місцеву сталеливарну промисловість та знизить залежність від Китаю.

Він також розповів, що в рамках партнерства між US Steel та японською Nippon Steel у виробництво сталі в Пенсільванії буде інвестовано $14 млрд.

ForUa.com нагадує, у березні Трамп запровадив мита у розмірі 25% на всю сталь та алюміній, що імпортуються до США. 28 травня Федеральний суд з питань міжнародної торгівлі США назвав незаконними мита на імпорт, запроваджені Трампом, і заблокував дію більшості з них.

Постанова суду призупиняла дію 30% мит щодо Китаю, 25% мит на деякі товари з Мексики та Канади, а також 10% мит на більшість товарів, що ввозяться до США.

Рішення суду не cтосується 25% тарифів на автомобілі, автозапчастини, сталь та алюміній. Наступного дня Федеральний апеляційний суд США ухвалив рішення тимчасово відновити мита.