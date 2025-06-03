Вечірній дайджест ForUА: знищені Ту-95МС, підводна атака на Кримський міст, та невтішні новини про переговори з РФ

3 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

Супутникові знімки Reuters підтвердили знищення стратегічних бомбардувальників Ту-95МС під час операції СБУ «Павутина». На фото видно, як літаки перетворилися на «плями» на злітній смузі.

Понад 300 ракет Х-101, майже 600 балістичних ракет «Іскандер-М», понад 100 «Кинджалів» та 400 «Калібрів» — саме такий запас для ударів по Україні зараз має рф, — ГУР.

СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст — цього разу під водою. Кримський міст після вибуху перебуває в аварійному стані, — СБУ.

Третій раунд переговорів рф-Україна з великою ймовірністю відбудеться у Стамбулі наприкінці червня, — російський політик Леонід Слуцький.

В Україні буде військовий омбудсмен — ВР підтримала за основу законопроєкт. Повідомляється, що він матиме право приймати скарги, проводити перевірки й вимагати усунення порушень у війську.

Адміністрація Трампа й Україна вважають деякі умови рф для перемир'я, висунуті вчора в Стамбулі, неможливими, — американські чиновники для ABC News. Вони називають це явною спробою москви зірвати змістовні переговори.

Зустріч путіна з Зеленським найближчим часом — малоймовірна, — Пєсков. Також він додав, що путін отримував інформацію про недільну операцію України проти аеродромів рф у режимі онлайн.

Дніпровський район очолив рейтинг найкримінальніших районів Києва за 5 років. Тут зафіксували найбільшу кількість тяжких злочинів — 7155 випадків. З них понад 6400 — крадіжки.

В Україні безстрокові водійські права стануть недійсними​. Згідно з поданим до Верховної Ради законопроєктом №8082, безстрокові водійські права, видані до 2011 року, можуть бути скасовані.