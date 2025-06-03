Помер композитор Євген Дога: його вальс був визнаний ЮНЕСКО одним із чотирьох музичних шедеврів XX століття

У вівторок, 3 червня, в Молдові помер відомий композитор Євген Дога. Йому було 88 років.

Дога писав музику для кіно, театру, балету, а також твори для хорів, струнних і симфонічних оркестрів.

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що в день похорону композитора в країні буде оголошено жалобу.

– Ми з сумом дізналися про смерть великого Євгена Доги. Ми виросли на мелодіях з фільму Марія Мірабела та плакали, слухаючи музику з Лаутари. Знаменитий вальс із фільму Мій ласкавий та ніжний звір супроводжує нас усюди і ми впізнаємо композиції майстра з перших нот, – написала вона.

Мая Санду наголосила, що Молдова "стала красивішою і багатшою" завдяки творчості Євгена Доги.

– Ми прощаємося з ним із сумом, але й із вдячністю. Щоб віддати шану великому Євгену Дозі, день похорону буде оголошено днем національної жалоби. Щирі співчуття родині та всьому народу, які любили його і завжди зберігатимуть його у своїх серцях, – додала президентка.

Рідні Євгена Доги уточнили, що композитор пішов із життя сьогодні о 13:20. Причину його смерті поки не розголошують. Водночас місцеві ЗМІ пишуть, що Дога протягом 20 років боровся з важкою хворобою.

Євген Дога був народним артистом Республіки Молдова та СРСР, лауреатом Державної премії СРСР, а також дійсним членом Академії наук Молдови.

Музика композитора звучить у понад 200 кінофільмах, серед яких "Табір іде в небо", "Самотнім надається гуртожиток", "Валентин і Валентина", "Королева Марго". Вальс Євгена Доги зі стрічки "Мій ласкавий та ніжний звір" у 2016 році було визнано ЮНЕСКО одним із чотирьох музичних шедеврів XX століття поряд з вальсами Ентоні Гопкінса, Сергія Прокоф’єва та Йоганна Штрауса.

У 2014 році в інтерв’ю Укрінформу Євген Дога розкритикував анексію Криму, назвавши її безпідставною з історичної точки зору. Також він зазначив, що Україна є європейською державою, народ якої має право самостійно обирати свій шлях.