Кумедія з Трампом: пости в Truth Social свідчать про рішучість президента США

В адміністрації президента США сподіваються, що Україна та Росія в найближчі два тижні покажуть прогрес у переговорах, і тоді Вашингтон ухвалюватиме рішення. Також наголошують, що президент Дональд Трамп і державний секретар Марко Рубіо серйозно ставляться до цього процесу.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс в ефірі Fox News. Ведучий запитав у неї, коли ж "насправді настане" оголошений республіканцем двотижневий термін, який "постійно рухається".

У відповідь чиновниця заперечила, сказавши, що насправді "він не рухається". Водночас, за її словами, нещодавно Трамп і Рубіо обоє заявили, що "це не є довгостроковою справою".

"Це не просто стандартна робоча процедура. Це не буде тривати місяцями чи роками, коли ми маємо стандарти і орієнтири щодо того, що повинно відбуватися", – висловилася Брюс.

Вона підкреслила, що американський лідер "сповнений надії" на прогрес у переговорах між Україною та РФ, але налаштований рішуче. Представниця Держдепу вважає, що про рішучість Трампа свідчать "його недавні дуже агресивні" пости в Truth Social про розчарування Путіним і про те, що республіканець "знає, що той відчуває, що той змінився".

"Президент дуже відвертий щодо того, що він відчуває. Є нові часові рамки, коли ми дізнаємося, чи вони (Україна та Росія. – Ред.) серйозні, і вони (Трамп і Рубіо. – Ред.) будуть ухвалювати рішення відповідно до цього", – заявила Брюс, додавши, що вимоги США відомі обом сторонам.

Нагадаємо, що перед цим лідер США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "впертим" і висловив розчарування діями диктатора РФ Путіна. Він "здивувався" масованими російськими атаками на українські міста, які відбулися минулими вихідними на тлі "активного" переговорного процесу.