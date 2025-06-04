Небезпечна межа: удари по стратегічних авіабазах РФ лякають союзників

Удари українських дронів по базах стратегічної авіації Росії викликали тривогу у Вашингтоні. США попереджають: атаки на ключові елементи ядерної інфраструктури РФ можуть підштовхнути Кремль до непередбачуваних дій і радикального загострення війни. Про це заявив Кіт Келлог — спецпредставник президента США з питань України та Росії — в інтерв’ю Fox News.

"Коли ви атакуєте частину національної системи виживання противника, зокрема його ядерну тріаду, це суттєво підвищує ризик. Ви не знаєте, як відповість інша сторона", — заявив Келлог.

Американський дипломат визнав: удари ЗСУ були не просто тактичним кроком, а потужним психологічним сигналом, спрямованим на деморалізацію ворога. Особливу увагу варто звернути не на знищені літаки, а на факт проникнення в саме серце російської стратегічної авіації. "Це був серйозний удар по іміджу Росії. Україна показала: ми теж можемо грати в цю гру", — додав Келлог.

У Вашингтоні розуміють: якщо українські безпілотники можуть діставати до баз стратегічної авіації — значить, захист ядерної інфраструктури РФ не гарантує безпеки навіть у тилу. Це створює ризик того, що Росія може відповісти асиметрично або непередбачувано — аж до застосування нестандартних сценаріїв ескалації.

США офіційно намагаються стримати подальше загострення, одночасно не ставлячи під сумнів право України на самооборону.

Протягом останніх тижнів українські дрони неодноразово завдавали ударів по військових об’єктах на території Росії, зокрема в районах базування стратегічних бомбардувальників. У відповідь Кремль активізував риторику про "червоні лінії" та "зовнішнє втручання", погрожуючи Заходу "непередбачуваними наслідками".

НАТО поки не фіксує ознак підготовки РФ до використання ядерної зброї, але інформаційна та дипломатична напруга стрімко зростає.

В той же час атаки українських дронів відкривають нову фазу війни — не лише військову, а й геополітичну. США змушені балансувати між підтримкою України та уникненням прямої ескалації з ядерною державою. І цей баланс стає дедалі хиткішим.