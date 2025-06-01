﻿
Свiт

Трамп заявив, що йому не шкода Байдена через його онкологічний діагноз

Трамп заявив, що йому не шкода Байдена через його онкологічний діагноз

Дональд Трамп заявив, що не шкодує Джо Байдена, у якого діагностували агресивну форму раку простати. Трамп назвав Байдена злим чоловіком, який заподіяв біль багатьом.

Президент США Трамп заявив, що йому "не шкода" свого попередника Джо Байдена після повідомлень про його онкологічне захворювання, пише Forbes.

Як пише видання, таку заяву Дональд Трамп зробив у п’ятницю, 31 травня, в Овальному кабінеті.

За словами глави Білого дому, Байден проявив себе "не як розумна людина, а в деякій мірі зла людина".

– Якщо вам шкода його – не дуже шкодуйте його, тому що він злий. Як він поводився зі своїм політичним опонентом і всіма людьми, яким він нашкодив – він, Байден, заподіяв біль багатьом людям, тому мені дійсно не шкода його, – сказав Трамп.

ForUa.com нагадує, 46-му президенту США Джо Байдену діагностували агресивну форму раку передміхурової залози. Незважаючи на агресивність захворювання, рак чутливий до гормональної терапії і дає можливість ефективного лікування.

Доцент кафедри урології в Університеті Флориди Джейсон П. Джозеф пояснив, що означає агресивна форма раку простати у президента США Джо Байдена.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАДональд ТрампДжозеф Байден
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

250 мільйонів бджіл вилетіли на волю внаслідок аварії у США
Свiт 31.05.2025 14:39:27
250 мільйонів бджіл вилетіли на волю внаслідок аварії у США
Читати
У разі відмови від миру на російських умовах Україна втратить Суми, Харків, Одесу, - погрози рашиста
Полiтика 31.05.2025 14:10:24
У разі відмови від миру на російських умовах Україна втратить Суми, Харків, Одесу, - погрози рашиста
Читати
Трамп викликав регіт жуналістів, коментуючи ляпас дружини Еммануеля Макрона
Свiт 31.05.2025 13:33:21
Трамп викликав регіт жуналістів, коментуючи ляпас дружини Еммануеля Макрона
Читати

Популярнi статтi