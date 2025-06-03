Чи є ризик запровадження графіків відключення світла влітку: відповідь Укренерго

Як повідомили співробітники НЕК "Укренерго", на сьогодні не йдеться про високі ризики запровадження графіків відключень електроенергії навіть за пікового споживання в спекотні дні, повідомляє "Укрінформ".

– Зараз про високий ризик застосування заходів обмеження влітку (навіть у період піку споживання в умовах спеки) – не йдеться, – повідомили в компанії.

У відомстві уточнили, що ремонтна кампанія на основних об’єктах генерації була спланована таким чином, щоб енергосистема була максимально здатна забезпечити потреби всіх споживачів.

В Укренерго зазначили, що цього року ще не було таких масштабних атак на енергосистему, як у 2024 році. Крім того, завдяки відновлювальним роботам енергетики повернули до роботи частину пошкоджених у минулому об’єктів генерації та відновили мережі системи передачі.

Позитивно вплинуло на стан енергосистеми і будівництво нових об’єктів розподіленої генерації.

У пресслужбі "Укренерго" наголосили, що компанія робить все можливе, щоб магістральні мережі і високовольтні підстанції були готові до зростання навантажень як влітку, так і в наступний осінньо-зимовий період.