"Огидна гидотна": Маск визвірився на Трампа

Ілон Маск публічно виступив з різкою критикою нового законопроєкту про податки і витрати, який нещодавно підписав президент США Дональд Трамп. Засновник Tesla та SpaceX назвав документ "огидною гидотою", звинувативши Конгрес у корупції, безвідповідальності та небезпечній бюджетній політиці.

"Вибачте, але я більше не можу це терпіти. Цей масивний, обурливий, наповнений корупційним марнотратством законопроєкт Конгресу — огидна мерзота", — написав Маск у соцмережі X.

Маск наголосив, що ухвалення цього документа може мати руйнівні фінансові наслідки для США. За його словами, законопроєкт "значно збільшить і без того колосальний дефіцит бюджету до 2,5 трильйона доларів", а громадяни країни будуть змушені нести тягар боргу, який неможливо погасити.

У своєму пості мільярдер не стримував емоцій і звернувся безпосередньо до американських законодавців: "Сором тим, хто за нього проголосував — ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви це знаєте".

Законопроєкт, який викликав обурення Маска, передбачає різке збільшення бюджетних витрат, зокрема на оборону, інфраструктуру та субсидії. Республіканці позиціонують його як необхідний для економічного зростання, однак аналітики попереджають про ризики нової хвилі інфляції та зростання держборгу.

Маск, відомий своєю жорсткою критикою надмірного державного регулювання, фактично звинувачує Трампа і Конгрес у зраді економічних інтересів країни.