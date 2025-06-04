Вашингтон готує фінансовий шок для Кремля та його союзників

Сполучені Штати Америки готуються завдати серйозного економічного удару по Росії та її торговельних партнерах. Як повідомив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог, новий масштабний пакет санкцій проти РФ уже підготовлений і готовий до оприлюднення. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Йдеться про законодавчу ініціативу під назвою «Закон про санкції проти Росії 2025», яку підготували сенатори Ліндсі Грем (республіканець) і Річард Блюменталь (демократ). Документ передбачає:

- введення 500% мит на імпорт товарів із країн, які продовжують купувати російську нафту, газ, уран та інші стратегічні ресурси;

- посилення фінансової ізоляції Москви від глобальної економіки;

- створення тиску на країни-партнери РФ, які не приєдналися до західних санкцій.

«Я вважаю, що законопроєкт готовий. І він доволі обтяжливий», — заявив Келлог, наголосивши, що найближчим часом документ буде представлений у Сенаті США.

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, президент Дональд Трамп в цілому "налаштований позитивно щодо врегулювання війни в Україні", однак не виключає жорстких кроків щодо Росії, якщо ситуація на фронті погіршуватиметься. Санкції можуть бути активовані оперативно.

За інформацією ЗМІ, понад 70 сенаторів із 100 вже висловили підтримку законопроєкту. Це означає високу ймовірність його ухвалення в найближчі тижні. Автори ініціативи наголошують: світові партнери США повинні обрати сторону — або підтримка Кремля, або економічна співпраця з Заходом.

Сенатор Ліндсі Грем підкреслив, що Сполучені Штати не дозволять РФ та її союзникам отримувати прибутки, поки в Україні триває війна. У своїй авторській колонці у The Wall Street Journal він зазначив, що "час жорстких заходів настав".

Запровадження 500% мит може боляче вдарити по таким країнам, як Китай, Індія, Туреччина, які досі не відмовилися від російських енергоносіїв. Аналітики прогнозують, що санкції не лише вдарять по експортному потенціалу РФ, а й розхитають торговельні ланцюги її партнерів. Новий пакет може стати найжорсткішим із усіх, змінюючи не лише фінансовий тиск, але й політичну архітектуру глобальної підтримки Москви.

Водночас у Держдепі застерігають, що Росія може використати нові санкції як привід для саботажу мирних переговорів. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час слухань у Сенаті.

Довідка: З початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року США вже ввели понад 15 пакетіів санкцій проти Росії.