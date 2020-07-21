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Трофей «Золотой мяч», присуждаемый лучшему футболисту мира по версии France Football, в 2020 году вручаться не будет.

Как говорится в заявлении журнала, к отмене церемония привела пандемия коронавируса, сорвавшая футбольный сезон практически во всем мире, передает Интерфакс.

«Такой уникальный год не может и не должен рассматриваться как обычный год. В случае сомнений лучше воздержаться, чем настаивать», - пишет журнал.

France Football ссылается на то, что футболисты в этом году находятся в неравных условиях, что лишает объективности при определении лучшего игрока.

Футбольный сезон был прерван в середине марта. Во многих странах и национальные чемпионаты возобновлены, но в разное время: у одних – в середине-конце мая, у других – в начале-середине июня. При этом в ряде стран (в частности, во Франции, Бельгии) от возобновления турниров решено отказаться.

«Мы не хотели отмечать награды звездочкой, например «приз, выигранный в исключительных обстоятельствах из-за угрозы здоровья от COVID-19», - пишет France Football. Журнал отмечает, что пропуск церемонии в 2020 году не вызывает воодушевления, но считается «ответственным и логичным».

Таким образом, «Золотой мяч» не будет вручен впервые в истории. Впервые церемония прошла в 1956 году.

Самым титулованным обладателем награды является аргентинец Лионель Месси. Он получал «Золотой мяч» шесть раз, в том числе – в 2019 году. В 1963 году приз был вручен советскому вратарю Льву Яшину. Он остается единственным голкипером, признанным лучшим футболистом мира.

Ранее от вручения в 2020 году своей премии лучшему футболисту мира отказалась ФИФА.
ForUm

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