Полузащитник мадридского «Реала» и хорватской сборной Лука Модрич, получил «Золотой мяч». Впервые с 2007 года награду вручили не Криштиану Роналду и не Лионелю Месси, сообщает Русская служба ВВС.

«Золотой мяч» неофициально называют наградой лучшему футболисту года. С 2007 года и Месси и Роналду эту награду вручали по пять раз каждому.

Принимая награду, Модрич поблагодарил товарищей по «Реалу», весь персонал клуба и своего тренера.

Модрич стал первым футболистом из Хорватии, получившим этот престижный приз.

33-летний полузащитник в минувшем году помог «Реалу» вновь победить в Лиге чемпионов, а также внес ощутимый вклад в выступление Хорватии на чемпионате мира в России.

«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов).

Он вручается с 1956 года, премия была учреждена журналом France Football. Победитель премии выбирается по итогам голосования спортивных журналистов.

С 2010 года «Золотой мяч» проводился совместно с премией «Игрок года ФИФА» и сменил название на «Золотой мяч ФИФА». Однако в прошлом году France Football прекратил сотрудничество с футбольной ассоциацией и вновь стал вручать награду самостоятельно.