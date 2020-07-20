также в разделеМир
В Британии появились результаты испытания на людях вакцины от коронавируса 13
Беларусь впервые за 12 лет назначила посла в США 10
Во Франции успешно загрузили данные «черного ящика» сбитого самолета МАУ 15
Одного из самых разыскиваемых преступников мира обнаружили в Беларуси 25
В Германии просят США не выводить войска 25
Во Франции будут штрафовать на 135 евро за отсутствие маски 14
Опрос: Байден существенно опережает Трампа 27
ОАЭ запустили первую арабскую миссию на Марс 282
Французская полиция задержала подозреваемого в возможном поджоге Нантского собора 21
В ЕС призвали США отменить санкции против европейских компаний 34
Стало известно, как хакерам удалось взломать страницу Twitter американских знаменитостей 24
Иран утверждает, что отправили Франции черный ящик сбитого самолета «МАУ» 22
Возможен поджог: пожар в готическом соборе в Нанте полностью потушен 50
Британцы классифицировали шесть форм коронавируса 43
Глава Пентагона призвал укреплять НАТО из-за России 24
В мире зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки 21
ООН: Половина богатств мира находится у 26 человек 57
В США зафиксировали случай заражения бубонной чумой 34

Шествие «Бессмертного полка» из-за ситуации с коронавирусом придется перенести на следующий год, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными. Я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и успеть прилететь на Красную площадь пройти по ней», - заявил он в Керчи, передает Интерфакс.

«Но специалисты, врачи не рекомендуют. Поэтому, как бы нам ни хотелось, придется перенести это мероприятие на следующий год», - продолжил президент.

Он также напомнил, что ранее с 9 мая на 24 июня был перенесен парад Победы.

При этом он обратил внимание, что в ходе подготовки к параду Победы и во время голосования можно было обеспечить социальную дистанцию среди участников.

«В случае с шествием «Бессмертного полка» какая может быть социальная дистанция?»- сказал Путин. - Мы сделаем это широко, мощно, по-достоинству, красиво».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
16
Теги