Шествие «Бессмертного полка» из-за ситуации с коронавирусом придется перенести на следующий год, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными. Я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и успеть прилететь на Красную площадь пройти по ней», - заявил он в Керчи, передает Интерфакс.

«Но специалисты, врачи не рекомендуют. Поэтому, как бы нам ни хотелось, придется перенести это мероприятие на следующий год», - продолжил президент.

Он также напомнил, что ранее с 9 мая на 24 июня был перенесен парад Победы.

При этом он обратил внимание, что в ходе подготовки к параду Победы и во время голосования можно было обеспечить социальную дистанцию среди участников.

«В случае с шествием «Бессмертного полка» какая может быть социальная дистанция?»- сказал Путин. - Мы сделаем это широко, мощно, по-достоинству, красиво».