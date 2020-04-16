Президент РФ Владимир Путин поручил перенести парад победы на более поздний срок на фоне рисков из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна», - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в четверг, передает Интерфакс.

«Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», - продолжил президент.

Он заверил, что парад Победы и акция «Бессмертный полк!» обязательно будут проведены в этом году.

Напомним, ранее российские ветеранские организации направили Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса. Предлагались две новые даты: 24 июня и 3 сентября.

По последним данным, в России зарегистрированы 27 938 случаев заболевания коронавирусом.