Следователи ГБР задержали военнослужащего одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, вероятного виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека, среди которых 12-летняя девочка. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, утром 20 июля военнослужащий Нацгвардии двигался в составе военной колонны за рулем автомобиля КрАЗ-131. На участке автодороги сообщением «Харьков-Симферополь» он допустил выезд на встречную полосу и последующее столкновение с автомобилем «Daewoo Lanos».

В результате ДТП водитель легковушки и 12-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений погибли на месте, остальные трое пассажиров автомобиля «Daewoo Lanos» доставлены в местную больницу.

Следователи ГБР задержали нацгвардейца в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в нарушении правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Днепровского гарнизона.