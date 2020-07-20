Пандемия коронавируса – шанс для человечества по-другому взглянуть на свои цели и взаимоотношения с Богом.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом Патриарх Кирилл сказал в своей проповеди.

Фото: Патриархия.ру

«Мы знаем: все, что происходит, особенно в глобальном масштабе, попускается Господом, а значит Господь попустил, впервые за всю историю, распространение на весь мир смертельно опасного заболевания, и это произошло как бы на пике человеческого могущества. Ведь никогда не был так силен человек: накоплены огромные знания, на их основе созданы новые технологии, совершенно отличается от всех предыдущих времен устройство человеческого общества. Невероятные достижения человеческого ума привели многих к осознанию или, лучше сказать, к заблуждению относительно полного могущества человека в этом мире», - отметил Предстоятель РПЦ.

По словам Патриарха, «болезнь человеческой гордыни началась очень давно и постепенно сделалась не только личным духовным недомоганием, но и стала поражать целые цивилизации».

«Интеллектуальное могущество, которое не сопровождалось и не сопровождается развитием духа человека, укреплением нравственных основ его бытия; прогресс, в результате которого невероятные достижения ума сделались орудием в руках греховного человека, поставили весь род человеческий в очень опасное положение. И вдруг пандемия, какое-то непонятное заболевание, и никто не может объяснить, откуда оно, почему вдруг заболели люди во всем мире, почему мы бьемся и не можем найти лекарство. А некоторые говорят, что лекарство, даже если оно будет открыто, необязательно будет действовать эффективно, потому что этот "умный" вирус умеет обманывать человека», — отметил Святейший Патриарх.

По его мнению, пандемия обнажила человеческую слабость и дала возможность задуматься о хрупкости жизни и благосостояния человечества.

«У нас, верующих людей, нет ответа на вопрос, что это за вирус. Это не наше дело, этим пускай ученые занимаются, но мы должны понять, что этот вирус разрушил греховное представление человека о его полном могуществе, о его центральном месте во всей цивилизации. Но если так, какие выводы нужно сделать? Если пандемия обнаружила человеческую слабость, по крайней мере на сегодня, нашу неспособность бороться, то не знак ли это свыше, чтобы мы задумались о жизни? Чтобы мы поняли: все, что используется человеком в оправдание его власти, его поведения, исполненного гордости, — все это может быть в одночасье разрушено силой Божией», — заявил Предстоятель Русской Церкви.

Он напомнил, что происходящее призвано обновить нашу веру.

«Мы так привыкли к своей вере, которая превратилась в часть нашего житейского обряда, мы следуем тем или иным традициям и забываем, чему учит нас Евангелие и какими мы должны быть на самом деле. То, что происходит с нами, со всем родом человеческим, как уже сказано, — попущение Божие. Но не к смерти, не к гибели, но, верим, к обновлению нашей жизни и, по милости Божией, о том молиться надо, к обновлению всего человеческого рода. Неизвестно, даст ли еще нам когда-нибудь Господь такое удивительное глобальное свидетельство о Его присутствии в мире, как Он дает сейчас, через эту скорбь, побуждая каждого из нас обновить свою веру и вновь осознать, что именно Господь — Царь истории, Он — Творец жизни, Его промыслом управляется мир», - заключил Патриарх.