Министерство иностранных дел Украины считает несогласованный визит президента России Владимира Путина на временно оккупированную территорию Крыма 20 июля 2020 грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД.

«Украинская сторона считает упомянутый визит и другие поездки российских чиновников во временно оккупированный Россией Крым, которые осуществляются несмотря на неоднократные предостережения и протесты Министерства иностранных дел Украины, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ», - говорится в заявлении.

Украина в очередной раз осуждает меры Российской Федерации по дальнейшей милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, которая представляет существенную угрозу региональной безопасности.

В этой связи МИД требует от российской стороны немедленно прекратить все упомянутые выше международно-противоправные деяния и устранить все последствия, которые они вызвали.

Украинская сторона обращает внимание, что вся ответственность за негативные для всего региона последствия возлагается в соответствии с нормами международного права на Российскую Федерацию как государство-оккупанта, ее должностных лиц, незаконные «органы крымской власти» и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия.

В связи с указанным незаконным визитом 20 июля 2020 Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации.