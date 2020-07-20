также в разделеПроисшествия
На Львовщине умерла роженица с COVID-19, младенец – в тяжелом состоянии 14
Военный ЗИЛ раздавил «Daewoo Lanos»: погибли два человека 21
Украина идентифицировала переданное боевиками тело 57
В Затоке горели сразу две базы отдыха 17
Боевики убили украинского военного на Донбассе 56
На Говерле травмировался турист, пришлось привлекать спасателей 27
Под Сумами произошел выброс токсического вещества 30
В клубе Харькова произошла стрельба, ранены двое мужчин 25
В Украине за сутки – 651 случай COVID-19 24
В ДТП на Закарпатье погиб футбольный тренер и двое детей 21
В Днепропетровской области горел огромный полигон твердых отходов 29
На Донбассе ранен украинский солдат, у боевиков - потеря 51
У берегов Нигерии пираты похитили украинских моряков 150
Страшная авария: в Одесской области шесть человек погибли в ДТП 74
В ВСУ зафиксировали еще 10 новых случаев коронавируса 18
В Херсоне мужчина пристреливал пистолет и ранил подростка 18
В Житомире под колесами молоковоза погиб мальчик 20
В курортном Коблево насмерть забили охранника 31

Трое жителей Измаила, увидев потерпевшего и узнав в нем местного патрульного, набросились на полицейского с бранью и кулаками и били по голове, пока тот не упал без сознания, сообщает пресс-служба облполиции.

Установили и задержали злоумышленников полицейские довольно быстро. Все они – местные молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет.

Действия правонарушителей следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
15
Теги