Трое жителей Измаила, увидев потерпевшего и узнав в нем местного патрульного, набросились на полицейского с бранью и кулаками и били по голове, пока тот не упал без сознания, сообщает пресс-служба облполиции.

Установили и задержали злоумышленников полицейские довольно быстро. Все они – местные молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет.

Действия правонарушителей следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.