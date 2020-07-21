С начала 2020 году у депутатов монобольшинства ухудшились показатели поддержки решений Верховной Рады, сообщает Комитет избирателей Украины.

Так, если в период с сентября по декабрь 2019 года в среднем принятые законы поддерживали 228 народных депутатов «Слуги Народа», то за период с января по июль 2020 показатель поддержки снизился до 220 депутатов.

Всего, начиная с января, было принято 87 законов. По данным КИУ, в среднем за них голосовали только 220 депутатов «Слуги Народа».

«Таким образом, большинство законов не были бы приняты без голосов депутатов других фракций и групп парламента. Так, из 87 принятых законов депутаты монобольшинства самостоятельно обеспечили 226 голосов «за» всего за 29 законов. Остальные, 58 законов, не были бы приняты без помощи других политических сил», - отмечается в сообщении.

При этом следует учесть, что абсолютное большинство законов были инициированы членами правящей команды: президентом, правительством, народными депутатами «слуг народа».

Среди последних примеров: закон №729 поддержали 212 депутатов «Слуги народа», №720 – 210 депутатов, №697 – 213 депутатов, №681 - 215 депутатов, №677 - 214 депутатов, №671 - 205 депутатов, №678 - 211 депутатов, №613 - 212 депутатов, №600 - 187 депутатов.

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что «на сегодня монобольшинства фактически не существует. Из 247 депутатов «Слуги народа» регулярно голосуют только 220. За почти год работы «Слуга народа» «потеряла» часть депутатов и сейчас преобладает тенденция к дальнейшему спаду».

Он добавил, что «перелом во фракционной дисциплине произошел в марте, когда депутаты отправили в отставку правительство Алексея Гончарука и генерального прокурора, что стало причиной внутренних противоречий во фракции. После этого монобольшинство также провалило ряд важных кадровых назначений и в целом деятельность фракции сопровождалась громкими публичными скандалами и отсутствием единой позиции».

Информация о голосовании за законы по данным официального сайта ВРУ.