За бывшего вице-президента США, кандидата в президенты Джо Байдена готовы проголосовать 55% зарегистрированных избирателей, тогда как за действующего президента Дональда Трампа – 40%.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на опрос, проведенный в июле по заказу ABC News и Washington Post

Если бы выборы состоялись сегодня, Байдена поддержали бы 54% всех опрошенных и 55% зарегистрированных избирателей.

За Трампа отдали бы голоса 39% опрошенных и 40% зарегистрированных избирателей.

При этом еще в марте этого года разрыв между кандидатами был минимальным. Тогда за Байдена готовы были проголосовать 49% зарегистрированных избирателей, за Трампа – 47%.

В конце мая Байдена готовы были поддержать 53% избирателей, а Трампа – 43%.

Телефонный опрос по заказу ABC News и Washington Post проводился 12-15 июля 2020 года на английском и испанском языках. Было опрошено 1006 взрослых, в том числе 845 зарегистрированных избирателей. Погрешность выборки составляет 3,5% для всех опрошенных и 4% для зарегистрированных избирателей.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.