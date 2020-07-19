Нардепы фракции Слуга народа сейчас работают в рабочих группах над так называемым законом про оппозицию, который предусматривает важные изменения в работе Верховной Рады.

Об этом рассказала народная депутатка Слуги народа Галина Третьякова в интервью hromadske.

По ее словам, парламент требует изменений не только в оппозиции, но и в коалиции. Третьякова отметила, что одним из предложений в рабочей группе по обсуждению этого законопроекта является расписать то, как работает коалиция, а не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи.

По ее мнению, должна формироваться большая «организационная часть» коалиционного соглашения, в котором будет расписано, как политические силы договариваются работать в Раде.

Третьякова убеждена, что это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в парламенте. Она назвала это «большой парламентской реформой», которая еще не выписана.