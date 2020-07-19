За прошедшие сутки субботы, 18 июля, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый антирекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в мире — почти 260 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

По данным ВОЗ, за прошедшие сутки в мире было зафиксировано 259 848 новых случаев Covid-19. Прошлый максимум был зафиксирован накануне, 17 июля: тогда за день в мире коронавирус обнаружили у 237,7 тыс. человек.

Больше всего заразившихся коронавирусом за день выявили в США — 71,4 тыс. человек. За ними следуют Бразилия и Индия с 45,4 тыс и 34,8 тыс новых случаев соответственно.

Смертность от осложнений при Covid-19 за сутки в мире составила 7 360 человек.

По данным ВОЗ, общее число выявленных случаев коронавирусной болезни с начала пандемии выросло до 13 876 441. Всего в мире умерли 593 087 пациентов с коронавирусом.

По данным сервиса Worldometers, общее число заразившихся в мире по состоянию на вечер 18 июля составило 14 366 019 человек. Число смертей — почти 603 тысячи.