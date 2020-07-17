Анонсированная главой исполкома Национального совета реформ Михеилом Саакашвили кардинальная судебная реформа не сможет поправить ситуацию в украинских судах, поскольку она преследует лишь цель установить внешний контроль над судебной системой Украины. Такое мнение высказал экс-заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец.

«Судебную систему у нас так задергали этими реформами за последние десять лет, что там уже судей настоящих почти не осталось. Я не поддерживаю очередные попытки что-то реформировать, тем больше, я представляю, какие предложения будут у Михаела Саакашвили. Он уже заявил, что в судах должны работать иностранцы на должностях судей и т.д. Я, гражданин Украины, категорически этого не поддерживаю. Они не знают нашего законодательства, и вообще иностранцы не должны работать в судебной системе Украины, у нас независимое государство», - заявил он.

Бывший замгенпрокурора считает, что западные структуры хотят не реформ, а просто хотят получить контроль над украинской судебной системой. Отсюда их желание отбирать судей в Украине.

«Они начали этот процесс в 2014 году при Петре Порошенко и активно продолжают при нынешнем президенте Владимире Зеленском… Иностранцы будут подбирать судей - не специалистов, не патриотов, а будут брать тех, кто будет их слушаться.

У нас есть пример антикоррупционного бюро и антикоррупционной прокуратуры, которые они создавали «под себя» и которыми они фактически управляли эти последние 5 лет - так пусть отчитаются, каких они добились успехов. Сколько денег было потрачено на содержание антикоррупционных органов! В прошлом году судами Украины было вынесено 10 обвинительных приговоров по делам, которые расследовались НАБУ и САП. Всего 10 коррупционеров было привлечено к ответственности, при этом среди них нет никого из высших должностных лиц государства. Вот вам и результат «реформы». Точно так же у нас создали Высший антикоррупционный суд, который вообще противоречит Конституции Украины, в которой четко записано, что нельзя создавать любые чрезвычайные или особые суды. Этот суд никак не прибавил результативности НАБУ и САП, и, я считаю, и не прибавит. Однако нам фактически навязали эти органы, заставили финансировать из государственного бюджета», - отметил юрист.

Он считает, что конечная цель новой судебной реформы – сделать из Украины зависимое государство. Именно поэтому ее поддерживают всевозможные грантовые активисты.

«Мы видим намерение сделать из Украины зависимое государство, какой-то протекторат, чтобы Украина была лишена независимости, субъектности, чтобы это было государство, откуда вывезены все ресурсы… Поэтому я крайне негативно отношусь к деятельности «активистов», которые финансируются за счет зарубежных стран и международных фондов», - отметил он.

Он даже предрекает «бунт» в Украине против засилья структур бизнесмена Джорджа Сороса.

«Я убежден, что рано или поздно украинцы опомнятся и эту политику поломают. Некоторые государства пробовали проводить подобную политику, но потом переломили ситуацию. Та же Венгрия - у них были представители Сороса во всех органах государственной власти, а закончилось тем, что был принят закон, который запретил представителям международных фондов принимать участие в управлении государственными делами, и это было правильно сделано», - заявил он.

По его мнению, реформы должны проводить украинцы в интересах украинского государства и в интересах украинского народа, а не иностранцы.

«Нам нужно принимать такие законы, которые помогут выйти из той кризисной ситуации, в которой мы оказались. И речь не идет о законах, которые нам навязывают иностранцы из-за заграницы. Я против советов ничего не имею, но я против того, чтобы иностранцы нами управляли. Они преследуют свои интересы, а не наши», - убежден юрист.