также в разделеОбщество
СБУ разоблачила подпольную типографию, штамповавшую поддельные паспорта 6
Задержан один из ключевых организаторов «референдума» за «ЛНР» 11
Дмитрий Романюк, бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци 13
Прокуратура открыла дело из-за статьи российского блогера о Крыме 16
Верховный суд отменил все восстановления в должности мэра Черновцов 11
В Никополе задержали банду с мощным арсеналом оружия 13
НАБУ объявило подозрения руководству ОАСК 27
Укрзализныця запускает поезда в Черновцы 13
СНБО: Новые кибератаки могут оставить Украину без интернета 21
В Минкультуры анонсировали возобновление иновещания 12
Степанов назвал условие для открытия границ ЕС для украинцев 22
Таран оценил вероятность нападения РФ со стороны Крыма 22
ВСУ увеличат присутствие в Херсонской области 77
В Украине упросили получение водительских прав 24
Уруский задекларировал $50 тысяч наличных и землю 17
Погибший на Донбассе военный медик был гражданином Эстонии 102
Украинские школы могут начать работу в смешанном формате 42
ВСУ проведут военные учения в ответ на российские «Кавказ-2020» 47

Сегодня, 17 июля, в Окружном административном суде Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований – расследование «дел Майдана», сообщается на сайте суда.

«В который раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела - на основании постановления суда (на этот раз - Ленинского районного суда г. Кировограда). Начиная с 2015 года, это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева следующим образом», - заявили в ОАСК.

Отмечается, что суд продолжает работу в обычном режиме.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги