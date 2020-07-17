Сегодня, 17 июля, в Окружном административном суде Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований – расследование «дел Майдана», сообщается на сайте суда.
«В который раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела - на основании постановления суда (на этот раз - Ленинского районного суда г. Кировограда). Начиная с 2015 года, это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева следующим образом», - заявили в ОАСК.
Отмечается, что суд продолжает работу в обычном режиме.
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