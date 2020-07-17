Укрзализныця открывает продажу билетов на три поезда в Черновцы. Билеты можно будет приобрести уже сейчас, а совершить путешествие – со следующей недели, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Таким образом Укрзализныця расширила перечень поездов, благодаря которым украинцы могут добраться до мест отдыха в Западной Украине», - отмечается в сообщении.

Со следующей недели будут курсировать такие поезда:

- №136/135 Черновцы - Одесса ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы с 22 июля;

- №702/701 Львов-Черновцы будет отправляться из Львова с 20 июля (ежедневно, кроме среды), из Черновцов с 21 июля (ежедневно, кроме четверга);

- №7/8 Киев - Черновцы курсировать ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов с 22 июля.

Напомним, Укрзализныця возобновила курсирование поездов в Западную Украину для обеспечения спроса, в том числе доставки туристов к местам отдыха. В частности, в направлении Львова курсирует около 20, Ивано-Франковска – 6, Ужгорода – 5 поездов.