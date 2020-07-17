Прокуратура Крыма, по обращению представительства президента Украины в АР Крым, начала уголовное производство по факту совершения действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, содержащиеся в публикации «В Крыму есть три проблемы: вода, украинские паспорта и крымские татары» авторства одного из крымских блогеров (ч. 1 ст. 161 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В частности, в публикации возможны проявления национальной дискриминации в виде разжигания межнациональной розни к крымскотатарскому народу путем использования языка ненависти. В рамках уголовного производства запланировано проведение лингвистической экспертизы указанной статьи.

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного правонарушения.

Имя и фамилия блогера в сообщении не указаны.

Публикация с таким названием ранее появилась на интернет-портале «Бизнес онлайн» под авторством российского блогера Александра Горного.

После этого Представительство президента Украины в АРК обратилось в прокуратуру автономии с просьбой проверить данную публикацию на предмет разжигания вражды.

В комментарии Крым.Реалии Горный сказал, что ему «все равно, что там открывают» и заявил, что это «не его статья и не его название».

«Это не моя статья, не мои заголовки. Пусть открывают, что хотят против того издания», - заявил блогер.

Он отметил, что даже не помнит название издания, в котором вышел материал и теперь, как выразился Горный, «это проблема редактора этого издания».