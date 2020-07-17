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Министерство здравоохранения планирует в два раза увеличить количество тестирований на выявление COVID-19.

Об этом на брифинге 17 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«У нас в планах максимально увеличивать возможности, мощности наших лабораторных центров для того, чтобы они увеличивали количество тестирований. Сейчас в планах увеличить вдвое от того количества тестирований, которое делается на сегодня», - сказал Степанов.

Он напомнил, что в начале пандемии в Украине в сутки проводили лишь 200-250 тестов методом ПЦР, на сегодня эта цифра составляет от 13 до 14 тысяч в сутки.

Так, по состоянию на 17 июля за сутки исследовано 28 019 тестирований, из которых 13 108 образцов - методом ПЦР, 14 911 - методом ИФА. Всего исследовано ПЦР 854 064 образца и ИФА - 420 369 образцов.

Напомним, по состоянию на 17 июля в Украине подтверждено 57264 случая COVID-19, из них за последние сутки – 809 случаев.
ForUm

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