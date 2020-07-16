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По предварительным подсчетам, Украина может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021, который характеризует легкость ведения бизнеса в стране, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Doing business Всемирного банка является одним из самых влиятельных рейтингов, который служит дополнительным маркером для инвесторов. В этом году, несмотря на влияние и последствия COVID-19, мы продолжили работать над важными законодательными изменениями, которые делают инвестиционную деятельность более легкой, защищенной и привлекательной. Так Украина имеет все шансы продемонстрировать улучшенные позиции, что даст положительный сигнал новым инвесторам, как внутренним, так и внешним», - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Каждый год в течение программного периода, который длится с мая по май, эксперты Всемирного банка определяют рейтинг стран по 10 индикаторам. Изменение позиции Украины в рейтинге будет зависеть от нескольких факторов. В частности, от количества изменений, которые эксперты Всемирного банка вовремя зачислят в ходе исследования, от динамики достижений других стран и от того, изменится методология рейтинга как таковая.

Сейчас Минэкономики провело собственный предварительный анализ по каждому из 10 показателей, чтобы определить возможную позицию Украины в рейтинге 2021.

«Минэкономики проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году. В общем, по всем 10 компонентами Украина демонстрирует существенный прогресс», - добавляет министр.

Подсчеты экспертов Минэкономики не принимают во внимание рост других стран в рейтинге, а также нынешние плановые обновления критериев оценки ключевых показателей, от которых также зависит динамика продвижения Украины.

Напомним, в прошлом году Украина заняла 64 позицию среди 190 стран-участниц рейтинга.
ForUm

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