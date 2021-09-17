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Всемирный банк отказался от дальнейшей публикации рейтинга Doing Business, в котором ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах.

Об этом решении руководства Группы Всемирного банка сообщается на официальном сайте учреждения, сообщает УНИАН.

«Доверие к исследованиям группы Всемирного банка жизненно важно. Исследования группы информируют о действиях политиков, помогают странам принимать обоснованные решения и позволяют заинтересованным сторонам более точно оценивать экономические и социальные улучшения. Такие исследования также были ценным инструментом для частного сектора, гражданского общества, научных кругов, журналистов и других, расширяя понимание глобальных проблем», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при составлении рейтингов Doing Business 2018 и 2020 годов были нарушены правила, после чего банк заморозил публикацию следующего рейтинга и провел ряд аудитов отчета и его методологии. Также, в адрес Всемирного банка выдвигались обвинения, что к манипуляции данными причастны сотрудники и руководство банка.

«Просмотрев всю имеющуюся на сегодня информацию о ведении бизнеса, включая выводы прошлых обзоров, отчетов и аудитов, руководство группы Всемирного банка приняло решение прекратить ведение рейтинга Doing Business. В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата», - заявили во Всемирном банке.
ForUm

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