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Всемирный банк временно прекращает публикацию рейтинга Doing Business из-за ряда нарушений в предыдущих отчетах. Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении ВБ.

«Был ряд нарушений, касающийся изменений данных в отчетах Doing Business-2018 и Doing Business-2020 года, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов соответственно. Изменения в данных не соответствуют методологии Doing Business», - отмечается в обращении.

Детали нарушений не раскрываются.

Банк назначил независимый аудит и анализ данных, чтобы исправить показатели по некоторым странам.

Как отмечается, совет исполнительных директоров Всемирного банка был проинформирован о ситуации, как и правительства стран, наиболее пострадавших от допущенных нарушений при сборе данных.

На время проведения оценки ситуации публикация отчетов будет приостановлена, подчеркнули во Всемирном банке.

Рейтинг Doing Business отражает условия для ведения бизнеса в разных странах мира.

 
ForUm

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