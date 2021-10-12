Исполнительный совет Международного валютного фонда принял к сведению информацию, предоставленную юристами WilmerHale, о возможных нарушениях со стороны Кристалины Георгиевой, однако принял решение о продлении ее работы во главе МВФ.

Об этом говорится в официальном сообщении Фонда, обнародованном в ночь на вторник, передает Укринформ.

«Исполнительный совет считает, что предоставленная информация точно не свидетельствует о том, что директор-распорядитель (Кристалина Георгиева - ред.) сыграла ненадлежащую роль в подготовке отчета Doing Business 2018, когда она была генеральным директором Всемирного банка», - отмечается в сообщении.

В этой связи руководство МВФ подтвердил «полную уверенность в лидерстве директора-распорядительницы, а также ее способности продолжать эффективно исполнять свои обязанности». Правление Фонда при этом выразило уверенность, что Георгиева «будет поддерживать высокие стандарты управления, а также добропорядочность во главе МВФ».

В то же время, Совет директоров МВФ планирует провести еще одну встречу, чтобы рассмотреть возможные дополнительные шаги «для обеспечения устойчивости институциональных гарантий».

Как сообщалось, Совет директоров МВФ провел слушания по расследованию юридической компании WilmerHale. В его выводах отмечалось, что Кристалина Георгиева во время пребывания во главе Всемирного банка в 2017 году оказывала «неоправданное давление» на персонал учреждения, чтобы изменить данные в рейтинговом отчете Doing Business по Китаю. Юристы утверждали, что Георгиева требовала повысить рейтинг бизнес-климата Китая, в то время как Всемирный банк искал поддержки со стороны КНР с целью значительного увеличения капитала.

В сентябре Всемирный банк объявил, что прекращает публикацию ежегодного рейтингового доклада Doing Business, в котором оценивались условия для ведения бизнеса в разных странах. Такое решение было принято в связи с найденными в предыдущих отчетах ошибками.