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С 16 июля гражданам Украины разрешено въехать в Болгарию без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус.

Об этом сообщило Посольство Украины в Болгарии.

Отмечается, что такое решение принял министр здравоохранения страны 15 июля.

В то же время, в Болгарии до 31 июля продлили действие чрезвычайной эпидемической ситуации.

Сейчас в Болгарии зарегистрировано 7877 случаев заражения коронавируса, 289 оказались летальными.  
ForUm

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