С 16 июля гражданам Украины разрешено въехать в Болгарию без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус.
Об этом сообщило Посольство Украины в Болгарии.
Отмечается, что такое решение принял министр здравоохранения страны 15 июля.
В то же время, в Болгарии до 31 июля продлили действие чрезвычайной эпидемической ситуации.
Сейчас в Болгарии зарегистрировано 7877 случаев заражения коронавируса, 289 оказались летальными.
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