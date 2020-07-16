С 16 июля гражданам Украины разрешено въехать в Болгарию без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус.

Об этом сообщило Посольство Украины в Болгарии.

Отмечается, что такое решение принял министр здравоохранения страны 15 июля.

В то же время, в Болгарии до 31 июля продлили действие чрезвычайной эпидемической ситуации.

Сейчас в Болгарии зарегистрировано 7877 случаев заражения коронавируса, 289 оказались летальными.