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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о снижении на 25% количества уголовных правонарушений в сфере общественной безопасности в первом полугодии 2020 года. Об этом она сообщила во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия уголовным правонарушениям против общественной безопасности и общественного порядка, а также совершенным с использованием оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ в Киеве, передает УНИАН.

По ее словам, в первом полугодии 2020 года на 25% снизилось количество уголовных правонарушений в сфере общественной безопасности. «Больше всего (совершенных преступлений. – Ред.) - это в Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Киевской областях и городе Киеве», - заявила Венедиктова.

Вместе с тем она отметила, что в Черниговской области произошел рост количества этих преступлений на 11%.

Однако генпрокурор отметила, что за первое полугодие текущего года на 17% меньше обвинительных актов по правонарушениям этой категории было направлено в суд.

Венедиктова отметила, что в этом году усилиями правоохранителей предотвращен ряд террористических и диверсионных актов. «К сожалению, усилия правоохранительных органов на стадии выявления и пресечения преступлений против общественной безопасности сводятся на нет проведением неэффективного расследования. Так, органами безопасности из 442 преступлений этой категории обвинительные акты в суд направлены только в 15%.

При этом из 263 уголовных производств по фактам совершения террористических актов органами безопасности в суд направлено лишь шесть обвинительных актов. Аналогичная ситуация сложилась при расследовании фактов финансирования терроризма: из 12 производств органами безопасности в суд направлены лишь 4 обвинительных акта», - сообщила она.
ForUm

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