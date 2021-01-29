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В 2020 году полицейские раскрыли каждое второе преступление. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что в прошлом году полицейские получили почти 10 млн вызовов на линию «102». В среднем один оператор принимал телефонный звонок каждые 10 минут.

«В течение прошлого года мы зарегистрировали более 335 000 уголовных преступлений, раскрыто - почти 164 000. При этом полицейские раскрывали по одному уголовному правонарушению каждые 3 минуты. Полицейские раскрыли практически каждое второе зарегистрированное преступление», - сообщил глава Нацполиции.

Кроме того, Клименко отметил, что в прошлом году полицейским удалось увеличить процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, доведя их до самых высоких результатов за всю историю Национальной полиции.

«В прошлом году мы раскрыли 95% убийств, 97% фактов нанесения тяжких телесных повреждений, в том числе со смертельным исходом, и почти 98% изнасилований. Важный момент: благодаря изменениям в организации оперативной работы и улучшению качества документирования правонарушений нам в общем удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%. Несмотря на то, что в определенные периоды преступлений этой категории регистрировалось меньше, процент их раскрытия рос», - отметил Клименко.

Председатель Нацполиции добавил, что одновременно в прошлом году было совершено меньше имущественных преступлений: количество краж, грабежей и разбоев уменьшилось в среднем почти на треть.

Кроме того, в результате расследований следователи полиции направили в суд более 92 000 обвинительных актов, в которых установлено 93 000 лиц, причастных к совершению преступлений.
ForUm

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