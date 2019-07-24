В Киеве ежедневно в среднем регистрируется 160 преступлений. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко во время заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции.

По его словам, в последние годы в столице наблюдается постепенное снижение уровня преступности.

«В столице ежедневно в среднем регистрируется 160 преступлений. Динамика снижения наблюдается в совершении умышленных убийств, нанесения тяжких телесных повреждений, совершении разбойных нападений, грабежей и угонов автотранспорта. Если говорить о количестве преступлений, совершенных в общественных местах, то их зарегистрировано на 15 процентов меньше, чем в прошлом году. Все это говорит о том, что правоохранители проводят усиленную превентивную работу. При этом хорошим инструментом в профилактике и раскрытии преступлений является система видеонаблюдения, которая внедряется в рамках реализации программы «Безопасная столица», - сказал Крищенко.

Он сосредоточил внимание и на результатах работы по противодействию незаконному обращению с оружием и боеприпасами: в первом полугодии 2019 разоблачены 306 таких правонарушений.

«При этом, анализируя все уличенные правонарушения, можем говорить, что незаконное оружие попадает в Киев не только с Востока Украины, но и из-за границы», - сообщил начальник столичных полицейских.