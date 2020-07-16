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Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский своей приоритетной задачей на сегодня называет ликвидацию хаоса в промышленности.

Как передает УНИАН, об этом Уруский сказал во время выступления в Верховной Раде перед его назначением на должность вице-премьера.

По словам Уруского, первейшей задачей в должности является «налаживание системы, чтобы мы избавились от хаоса, в котором находится наша промышленность». Уруский подчеркнул, что надеется на плодотворное сотрудничество с депутатским корпусом.

По его словам, «только вместе мы можем выйти из той кризисной ситуации, в которую попала наша промышленность».

Уруский отметил, что необходимо внести изменения в закон об особенностях управления предприятиями оборонно-промышленного комплекса. «Сегодня важный момент, чтобы мы повернулись лицом к нашей промышленности», - подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 16 июля, Верховная Рада проголосовала за назначение Олега Уруского на пост вице-премьер-министра Украины-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
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