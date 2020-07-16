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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подписала три соглашения с Европейской комиссией на финансирование новых программ помощи ЕС для Украины на 105 млн евро. Это финансирование предоставляется в рамках пакета помощи Евросоюза Украине, направленного на поддержку малого бизнеса, реформ и преодоления последствий эпидемии COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Помощь от Европейского Союза пойдет ​​на ряд направлений – от усиления возможностей органов и предоставление экспертных консультаций по проведению реформ до инвестирования в малые фермерские хозяйства и инновационные гранты для развития малых и средних предприятий. Воплощение этих программ будет стимулировать развитие экономики Украины, а также позволит более эффективно противодействовать вызовам в сфере здравоохранения», - комментирует решение правительства Стефанишина.

Так, 60 млн евро будет выделено на Программу технического сотрудничества 2020 для повышения способности органов власти проводить реформы по Соглашению об ассоциации, в частности министерства получат экспертную поддержку при разработке и внедрении реформ. Программа также позволит улучшить качество законодательных процессов в парламенте, внедрить необходимые реформы в сфере здравоохранения и тому подобное.

25 млн евро будут направлены на реализацию программы поддержки ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине. Благодаря Программе малые фермерские хозяйства смогут получить дополнительную грантовую поддержку, консультации и новые навыки для развития собственного производства, а также для покупки земли. Кроме того, программа позволит усовершенствовать управление ресурсами в рыбном и лесном хозяйствах.

20 млн евро будет выделено на программу «EU4BUSINESS Поддержка малых и средних предприятий (МСП) в Украине». Программа предусматривает предоставление грантов для инновационных проектов по развитию малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест и развития бизнеса на уровне местных общин, а также совершенствования экономической политики в этой сфере в соответствии с лучшими международными практиками.

Пакет помощи Евросоюза Украине, направленный на борьбу и преодоление последствий эпидемии COVID-19 – это более 190 млн евро. Помощь будет оказываться в таких ключевых направлениях: поддержка срочных и краткосрочных потребностей в сфере здравоохранения; укрепление учреждений здравоохранения, повышение институционального потенциала МЗ; преодоления последствий кризиса в социальной и экономической сферах.
ForUm

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