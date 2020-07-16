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Погибшим командиром взвода 35-й бригады морской пехоты, тело которого российские гибридные силы передали Украине 15 июля, является Дмитрий Красногрудь, сообщается на странице бригады в Facebook.

Красногрудь с позывным «Мир» был в звании лейтенанта, служил в мотопехотном батальоне 93-й ОМБр «Холодный Яр».

Он был награжден медалями «За воинскую службу Украине» (в 2019 году) и «Защитнику отечества» (в 2015-м).

Он подорвался на взрывном устройстве при выполнении боевики задачи.

13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один – боевое травмирование.

Возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля, состоялось 15 июля.
ForUm

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